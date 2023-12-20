توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان وجمعية هواة اللاسلكي

وقّعت هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مذكرةَ تفاهم مع الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي؛ لغرض تبادل المعرفة والمعلومات والاستفادة من الخبرات والإمكانات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التثقيف والبحث، ونشر ثقافة صون الطبيعة وحماية البيئة والحفاظ عليها.
ومثّل الهيئةَ رئيسُها التنفيذي عبدالله بن أحمد العامر، ومثّل الجمعيةَ رئيسُ مجلس إدارتها الأمير بدر بن فهد بن فيصل.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك في مجالات الاتصالات بعيدة المدى، والفلك، وكذلك تعزيز التثقيف والبحث في المجالات ذات العلاقة المشتركة، وتنظيم زيارات تبادلية بين الباحثين والمستشارين والخبراء من الجانبين، وعقد دورات وورش عمل، وإبراز الأدوار في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية التي تتضمّن أيّ نشاط مشترك ناتج عن هذه المذكرة.
يُذكَر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، قد شهدت، مؤخرًا، توقيعَ عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي تصبُّ ضمن استراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.