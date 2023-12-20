توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان وجمعية هواة اللاسلكي

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك في مجالات الاتصالات بعيدة المدى، والفلك، وكذلك تعزيز التثقيف والبحث في المجالات ذات العلاقة المشتركة، وتنظيم زيارات تبادلية بين الباحثين والمستشارين والخبراء من الجانبين، وعقد دورات وورش عمل، وإبراز الأدوار في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية التي تتضمّن أيّ نشاط مشترك ناتج عن هذه المذكرة.