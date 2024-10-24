مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا ضخمًا بطول 45 سم ويُنهي معاناة خمسينية مع الألم والنزيف

ذكرت ذلك الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة، رئيسة الفريق الطبي المعالج، والتي أضافت: عند وصول المراجعة للعيادة تم الاستماع إلى شكواها والاطلاع على تاريخها الطبي، وتَبين أنها بدأت تعاني من أعراض الألم والنزيف والاستفراغ قبل سنوات، وقد زارت العديد من المستشفيات في محاولة منها للعلاج، متخذين القرار باستئصال الرحم بالكامل مع الورم؛ وهو الأمر الذي رفضته المراجعة لرغبتها الملحة في المحافظة على الرحم؛ الأمر الذي دفعها للبحث عن العلاج في مستشفى آخر.