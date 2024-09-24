9 قرارات صدرت اليوم بينها "إنشاء 10 كليات أهلية".. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

أعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء اليوم عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني، فيما ثمّن أعضاء المجلس، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ كما قدّموا الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية.