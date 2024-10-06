"وقاء" يُعزِّز صحة الصقور ويشارك في معرض الصقور والصيد السعودي 2024

وتتضمن المشاركة فحص الحالة الصحية للصقور المشاركة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، إضافة إلى توعية الزوار بسبل الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية وفق نهج (الصحة الواحدة).