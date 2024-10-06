"وقاء" يُعزِّز صحة الصقور ويشارك في معرض الصقور والصيد السعودي 2024

محليات
"وقاء" يُعزِّز صحة الصقور ويشارك في معرض الصقور والصيد السعودي 2024
بجناح توعوي وتثقيفي يمتد من 3 إلى 12 أكتوبر
يشارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" بمنطقة الرياض في معرض الصقور والصيد السعودي 2024 بجناح توعوي وتثقيفي، يمتد من 3 إلى 12 أكتوبر.
وتتضمن المشاركة فحص الحالة الصحية للصقور المشاركة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، إضافة إلى توعية الزوار بسبل الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية وفق نهج (الصحة الواحدة).
يأتي ذلك في إطار دور المركز في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.