باحثون من جامعة طيبة يشاركون في اكتشاف جينٍ جديد يرتبط باضطرابات النموّ العصبي

شارك باحثون من جامعة طيبة بالمدينة المنورة في اكتشاف جينٍ جديد AIRIM (C1orf109) مُرتبط باضطرابات النمو العصبي.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها المركز الطبي بجامعة جنوب غرب تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها أكاديميون وباحثون من مركز الجينات والأمراض الوراثية، وكلية الطب بجامعة طيبة، أن الطفرات في هذا الجين تؤدي إلى خللٍ في نموّ الدماغ المبكر، بما يفتح آفاقًا لفهم أعمق للمرض، وتطوير إستراتيجياتٍ علاجية ووقائية.
وأوضح مركز الجينات والأمراض الوراثية بجامعة طيبة أن نتائج وتفاصيل البحث العلمي التي تضمنت تحليل بيانات جينية لـ(24) مريضًا من إجمالي (13) عائلة من بينها (3) عائلات سعودية، نُشرت في المجلة العلمية المتخصصة Nature Cell Biology.