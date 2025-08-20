باحثون من جامعة طيبة يشاركون في اكتشاف جينٍ جديد يرتبط باضطرابات النموّ العصبي

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها المركز الطبي بجامعة جنوب غرب تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها أكاديميون وباحثون من مركز الجينات والأمراض الوراثية، وكلية الطب بجامعة طيبة، أن الطفرات في هذا الجين تؤدي إلى خللٍ في نموّ الدماغ المبكر، بما يفتح آفاقًا لفهم أعمق للمرض، وتطوير إستراتيجياتٍ علاجية ووقائية.