"معين": أكثر من 5 ملايين زيارة لخدمة طلب استئناف

يُذكر أن المستفيدين من الخدمة يمكنهم من خلالها رفع طلبات الاستئناف على أحكام وقرارات المحاكم الإدارية وإرفاق مستنداتها ومتطلباتها، إضافة إلى متابعة إجراءات ومستجدات الطلبات والدعاوى، حيث يسعى ديوان المظالم إلى تطوير خدماته القضائية الرقمية وما لذلك من اختصارٍ للوقت والجهد على أطراف الدعاوى وزيادة الإنتاجية للقائمين عليها، مع ضمان دقة وسلامة الإجراءات وإمكانية قياس أداء الخدمات ومؤشرات الاستخدام وما لها من أهمية في تحديثها وتطويرها.