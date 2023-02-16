بالتزامن مع تنظيم "بيبان 23" في الرياض.. فرص واعدة تنتظر منظومة ريادة الأعمال بالمملكة

من ناحيته، قال شريك مؤسس في صندوق رائد فنتشرز عمر المجدوعي: "شهدت منظومة الاسـتثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، قفزة كبيرة إلى الأمام، مــن حيث عدد الشركات القائمة، وحجم رأس مالها، والتنوع العام لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإناث في سوق العمل؛ نتيجة توفير بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، وإطلاق العديد من المبادرات؛ لدعم الشركات الناشئة، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات المستمرة".