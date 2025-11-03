ترند "يمشي ولا هِمّة" يثير الجدل.. ومطالبات بتطبيق العقوبات على ممارسيه

يُذكر أن الإدارة العامة للمرور تؤكد باستمرار على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتُحذّر من أي سلوكيات تمسّ السلامة العامة، مؤكدة أن عبور الشارع في أماكن غير مخصصة للمشاة أو دون انتباه يُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام، إضافة إلى ما قد يترتب عليها من مسؤولية قانونية في حال وقوع حوادث أو إصابات.