الرئيس التنفيذي لديجتكت يوسف شربتلي يحصد جائزة أفضل مدير تنفيذي "CEO" خلال حفل جوائز عكاظ TOP CEO

والجدير بالذكر أن ديجيتكت من أفضل وأقوى شركات التسويق والدعاية والإعلان في المنطقة، تقدم العديد من الخدمات منها التسويق الرقمي والعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإعلام وإدارة وتوثيـق الفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة إلى خدمات التصميم الداخلي وبناء المعارض بأعلى جودة ومقرها الرئيسي في جدة ولها أفرع أخرى منها في الرياض ودبي. وقد حققت ديجكت العديد من الإنجازات منذ بدايتها وحازت على عدة جوائزعالمية.