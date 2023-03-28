الرئيس التنفيذي لديجتكت يوسف شربتلي يحصد جائزة أفضل مدير تنفيذي "CEO" خلال حفل جوائز عكاظ TOP CEO
برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توّجت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الرئيس التنفيذي لديجتكت يوسف شربتلي بجائزة أفضل مدير تنفيذي «CEO» خلال حفل جوائز عكاظ TOP CEO لعام 2022.
وشهدت الاحتفالية تكريم أفضل الرؤساء التنفيذيين العاملين في الشركات السعودية بمختلف القطاعات، وبحضور عدد من الشخصيات المؤثرة والبارزة الذين لهم أدوار وجهود مميزة في خدمة الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.
وتم تأسيس الجائزة انطلاقاً من مسؤوليات عكاظ الوطنية وريادتها الإعلامية، لدفع التنمية الاقتصادية بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030. وتطبق الجائزة الدقة وفق معايير عالمية واحترافية، وباختيار لجنة متخصصة يمتلك أعضاؤها خبرات طويلة على المستويين المحلي والدولي.
والجدير بالذكر أن ديجيتكت من أفضل وأقوى شركات التسويق والدعاية والإعلان في المنطقة، تقدم العديد من الخدمات منها التسويق الرقمي والعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإعلام وإدارة وتوثيـق الفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة إلى خدمات التصميم الداخلي وبناء المعارض بأعلى جودة ومقرها الرئيسي في جدة ولها أفرع أخرى منها في الرياض ودبي. وقد حققت ديجكت العديد من الإنجازات منذ بدايتها وحازت على عدة جوائزعالمية.