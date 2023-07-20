"الكونغو" تدعم استضافة الرياض لـ"إكسبو 30" وترحب بعقد أول قمة سعودية إفريقية

وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، للمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحب بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام "القمة السعودية الإفريقية الأولى"، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.