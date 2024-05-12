644 مليون ريال.. ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور 13.7% خلال 3 أشهر

وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات المملكة من التمور في عديد من الدول عن 100%، ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا)، في حين ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.