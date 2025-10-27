قصر القضيبية .. ولي عهد مملكة البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر القضيبية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لسمو ولي عهد مملكة البحرين ، فيما حمّل سمو ولي عهد البحرين سموه تحياته وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
وقد أقام سمو ولي عهد مملكة البحرين مأدبة غداء تكريمًا لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له.