قصر القضيبية .. ولي عهد مملكة البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر القضيبية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.