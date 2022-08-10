محامٍ: لهذه الأسباب نقع فريسة سهلة للاحتيال المالي الإلكتروني

ودعا قاروب عند ورود أي رسالة احتيال مالي إلكتروني لوضع شبيه بتعاملنا الاحترازي والوقائي أثناء جائحة كورونا، إلى وضع الكمامة على حساباتنا وجوالاتنا، ونتحقق من صحة هذا الاتصال المباشر على الجهة الرسمية والمصدر الموثوق، مضيفًا أنه شخصيًّا يرسل له البنك ثلاث أو أربع رسائل ولا أرد عليها إلى أن يتصل مدير الحسابات ويطلب مني المراد، وعندها أقوم بالرد عليه، مذكرًا بالقاعدة الشرعية: "المفرّط أولى بالخسارة"، ونحن مفرطون للآخر وهذا لا يجوز.