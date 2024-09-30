"سلامة المرضى": كل عَرَضٍ يستحق المشاركة مع الطبيب لدوره في تحسين التشخيص

وتعد مشاركة الأعراض بشكلٍ كامل خطوة مهمة للتشخيص السليم، حيث إن التشخيص الخاطئ قد يؤدي إلى عمليات جراحية وتدخلات دوائية؛ قد تؤثر بشكل سلبي في المريض، خاصة أن نسبة كبيرة من الأخطاء الطبية تعود للخطأ في التشخيص، ودون تشخيصٍ سليمٍ لا يمكن البدء بخطة علاجية ناجحة.