"سلامة المرضى": كل عَرَضٍ يستحق المشاركة مع الطبيب لدوره في تحسين التشخيص

أكَّد المركز السعودي لسلامة المرضى، أن جميع التفاصيل مهمة، فكل عَرَضٍ من الأعراض يستحق المشاركة؛ لأنه سيسهم في تحسين التشخيص من قِبل الطبيب، وبالتالي سرعة العلاج.
وأضاف المركز، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، أنه من المفيد مشاركة جميع الأعراض التي يشعر بها المريض مع الطبيب؛ ما يسهم في الحصول على تشخيصٍ أدق، وبالتالي علاج أنجح.
جديرٌ بالذكر أن سلامة المرضى جزءٌ أساسي من الخدمات الصحية، وتعد البداية لتقديم الخدمة بشكلٍ صحيح.
وتعد مشاركة الأعراض بشكلٍ كامل خطوة مهمة للتشخيص السليم، حيث إن التشخيص الخاطئ قد يؤدي إلى عمليات جراحية وتدخلات دوائية؛ قد تؤثر بشكل سلبي في المريض، خاصة أن نسبة كبيرة من الأخطاء الطبية تعود للخطأ في التشخيص، ودون تشخيصٍ سليمٍ لا يمكن البدء بخطة علاجية ناجحة.