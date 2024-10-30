36 ْمئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 8

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية. كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الجوف وتبوك.