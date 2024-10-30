36 ْمئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 8

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأربعاء، على معظم المناطق.
وسجّلت جازان أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في مكة المكرّمة وجدة وينبع، و34 درجة في القنفذة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ8 ْمئوية، وطريف والقريات 11 درجة، وعرعر 13 ْمئوية، وكل من: أبها ورفحا والتنهات والدهناء والصمان 14 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية. كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الجوف وتبوك.
في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.