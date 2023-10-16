"الالتزام البيئي".. 5307 جولات على الأنشطة التنموية ترصد 1809 حالات عدم التزام

وأشار التقرير عن تصدُّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرّمة بإجمالي 1453 جولة، تبعتها المنطقة الشرقية بـ 1064 جولة، وحلت ثالثاً الرياض بـ 1037 جولة، فيما قام مفتشو المركز بـ636 زيارة للمنطقة الشمالية، وعلى المنشآت في منطقة الجنوبية بـ 478 جولة، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان بـ369 جولةً، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ333 جولة رقابة بيئية.