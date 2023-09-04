أمطار وإنفلونزا وحرارة تنخفض.. "خصائص سبتمبر" في قراءة لـ"المسند"

وأضاف: "بُعيد منتصفه تنشط الإنفلونزا، وفي 23 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار، ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي؛ ليسمح للمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يوماً، هذا والله أعلم".