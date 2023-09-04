أمطار وإنفلونزا وحرارة تنخفض.. "خصائص سبتمبر" في قراءة لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن عادة ما يتميّز شهر سبتمبر بخصائص عدة.
وأوضح "المسند"؛ أن شهر سبتمبر يتميّز بالاستقرار العام، مع بقاء الأجواء حارّة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي الطفيف، كما تهطل الأمطار عادة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات الطائف.
وأضاف: "بُعيد منتصفه تنشط الإنفلونزا، وفي 23 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار، ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي؛ ليسمح للمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يوماً، هذا والله أعلم".