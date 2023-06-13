بالصور..مبادرة "طريق مكة" في بنجلاديش.. إنجاز سريع وخدمات نوعية وتعامل مثالي

ويُرافق تقديم الخدمات النوعية والإنجاز السريع تعامل مثالي، وابتسامة تعلو وجوه فريق مبادرة مكة، حيث تأتي هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات" وزارة الداخلية" للعام الخامس، وتنفذ في 7 دول وهي : ماليزيا وباكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، ولأول مرة في تركيا، وكوت ديفوار، وضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية"2030, من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، ونقلهم إلى مقار إقامتهم مباشرة وتسلّم أمتعتهم فيها دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.