"تعليم الرياض" تصدر تكليفات قيادية لـ 52 من منسوبيها

وشهد الهيكل التنظيمي الجديد، إلغاء عدد من الإدارات، وضم العديد منها، واستحداث إدارات جديدة، وفق التطورات المتسارعة والحديثة في الإدارة والتعليم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادئها العامة.