"تعليم الرياض" تصدر تكليفات قيادية لـ 52 من منسوبيها

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء تطبيق تكليف وتدوير القيادات الإدارية والتعليمية، وفق الهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمدته وزارة التعليم مؤخرًا، غدًا الاثنين.
وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، اليوم الأحد، الشكر والثناء للقيادات المنتهي تكليفها لجهودهم المبذولة خلال فترة تكليفهم، متمنيًا للمكلفين الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة لخدمة المنظومة التعليمية بشكل عام.
وقال متحدث الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عبد السلام الثميري: إن عدد المقاعد القيادية للإدارات والأقسام والوحدات في إدارة التعليم العامة بالرياض في الهيكل التنظيمي 52 مقعدًا، بنسبة 29% لقيادات نسائية و71% لقيادات رجالية.
وأضاف "الثميري"، أنه تم تدوير 20 قياديًا وقيادية بـ 38%، في حين تم اختيار 13 من القيادات الجديدة بـ 25% وبلغت نسبة القيادات الثابتة في الإدارات والأقسام والوحدات 37% بواقع 19 مقعدًا قياديًا.
وشهد الهيكل التنظيمي الجديد، إلغاء عدد من الإدارات، وضم العديد منها، واستحداث إدارات جديدة، وفق التطورات المتسارعة والحديثة في الإدارة والتعليم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادئها العامة.
ويعمل الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة التعليم العامة، على استثمار المرونة والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.