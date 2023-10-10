شراكة استراتيجية بين "دراية" و"الرمز " لتعزيز صناعة السوق وتوفير السيولة في المملكة العربية السعودية

وفي معرض تعليقه على هذا الشراكة، قال السيد محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لمجموعة الرمز: "إننا سعداء للغاية بشراكتنا مع "دراية" في هذه المبادرة الاستراتيجية الهامة. إذ أن السمعة المتميزة التي تتمتع بها الشركة، والتزامها الدائم بالتطوير والابتكار يتماشى بشكل تام مع الرؤية التي ننتهجها في الرمز. ويتمثل الهدف الرئيسي من اتخاذ هذه الخطوة، في العمل معاً على وضع معايير جديدة في صناعة السوق وتوفير السيولة، ليس فقط لدفع عجلة النمو والتطور في كلا الشركتين، ولكن أيضًا للمساهمة بشكل إيجابي وفعال في تعزيز مسيرة وأداء القطاع المالي المزدهر في المملكة العربية السعودية، بما يعكس التزامنا الكامل تجاه جميع عملائنا وشركائنا.