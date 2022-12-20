"اتفاقية مكة".. مرحلة جديدة في مكافحة الفساد إقليميًّا ودوليًّا برعاية سعودية

تلك التجربة السعودية الرائدة في مكافحة الفساد، التي مكَّنتها من احتلال مرتبة متقدمة، هي المرتبة الـ52 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، تحاول الرياض تعميمها؛ لتنسحب على دول منظمة التعاون الإسلامي، وتَمثَّل ذلك في إقرار (اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد)، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بمبادرة من السعودية، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء المعنيين بجهات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بمشاركة من رؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.