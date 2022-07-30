استمرار الأعمال الميدانية ضمن مشروع دراسات مبادرة "السعودية الخضراء"

يذكر أن المركز أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات المبادرة بزراعة 10 مليارات شجرة أو تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، ويعمل على تنفيذها من خلال عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية.