فلاورد تعيّن رئيس تنفيذي للمنتج الالكتروني

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن تعيين السيد سامر الصحن في منصب الرئيس التنفيذي للمنتج الالكتروني وذلك بهدف دعم استراتيجية الشركة الطموحة لتوسيع نطاق تطوير خدماتها الالكترونية وتوفير أفضل تجربة لعملائها.
ويمتلك السيد سامر الصحن خبرة طويلة تمتد لنحو 20 عاماً من العمل في مجال ابتكار المنتجات الالكترونية في مختلف المجالات في شركات ناشئة وكبرى بالإضافة إلى القطاع الحكومي. وشغل سابقاً منصبي الرئيس التنفيذي للمنتجات الالكترونية والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تطبيق نعناع في المملكة العربية السعودية، وقام بقيادة قسم المنتجات في كل من شركة كريم وسوق دوت كوم. ولديه خبرة في العمل مع القطاع الحكومي حيث عمل في مشروع "تم" الذي يقدم خدمات لحكومة إمارة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية فلاورد لمواصلة جهودها لتحقيق التميز في مجالها، والبحث عن طرق جديدة لتزويد عملائها بتجارب وحلول مبتكرة تعد الأفضل على مستوى الصناعة في تطبيقها وموقعها.
وعلّق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، السيد عبد العزيز باسم اللوغاني قائلا: "نحن سعداء بانضمام سامر لأسرة فلاورد؛ فنحن نسعى دوماً لاستقطاب أفراد ذوي موهبة وخبرة عاليتين، وسامر دون أدنى شك أحد تلك المواهب التي نجحنا باستقطابها لتطوير خدمات تطبيقنا وموقعنا وإضفاء مرونة وسلاسة لتجربة عملائنا في فلاورد وتطوير الخدمات التي نقدمها لهم لتلبية جميع احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة."
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.