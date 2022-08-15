فلاورد تعيّن رئيس تنفيذي للمنتج الالكتروني

ويمتلك السيد سامر الصحن خبرة طويلة تمتد لنحو 20 عاماً من العمل في مجال ابتكار المنتجات الالكترونية في مختلف المجالات في شركات ناشئة وكبرى بالإضافة إلى القطاع الحكومي. وشغل سابقاً منصبي الرئيس التنفيذي للمنتجات الالكترونية والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تطبيق نعناع في المملكة العربية السعودية، وقام بقيادة قسم المنتجات في كل من شركة كريم وسوق دوت كوم. ولديه خبرة في العمل مع القطاع الحكومي حيث عمل في مشروع "تم" الذي يقدم خدمات لحكومة إمارة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة.