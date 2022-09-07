بعد اعتبارها الأسرع نمواً.. هل تصبح المملكة "مركز ألعاب العالم"؟

وأشار المسؤولون السعوديون في المنتدى الذي انطلق في الرياض الأربعاء ويستمر إلى يوم غد، أن عدد سكان المملكة يبلغ 34 مليون فرد و63% أو ما يقارب من 21 مليون نسمة يعتبرون أنفسهم لاعبين.