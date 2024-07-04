مدريد.. وزير الخارجية يلتقي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.