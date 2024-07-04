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مدريد.. وزير الخارجية يلتقي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة

بحثا إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع ووقف إطلاق النار
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشهد اللقاء بحث أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

حضر اللقاء، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
غزة
فيصل بن فرحان بن عبدالله

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