"تزايد للتطوير العقاري" تحصد جائزتين من "International Property Awards" عن مشروعيها "حياة ووك" و"حياة بزنس جيت"

الجدير ذكره أن جوائز "International Property Awards" العقارية انطلقت قبل نحو 30 عامًا في المملكة المتحدة، وحظيت بثقة القطاع العقاري في العالم لكون الجوائز التي تقدمها يُشرف عليها نخبة من أكثر من 100 محكم حول العالم والمتخصصين في العقارات والتسويق والتصميم الداخلي والتطوير والهندسة المعمارية.