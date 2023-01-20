أمن وأسواق وتخصيص وتريث.. تفاصيل عن مطارات المملكة يكشفها "الدعيلج"
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، موعد افتتاح مشروع مطار جازان الجديد.
وقدم، في هذا الصدد، اعتذاره لأهالي المنطقة على تأخر المشروع الذي بدأ عام 2012 وواجه صعوبات من ناحية الموقع وطبيعة التربة والمقاول.
وتفصيلًا، أكد "الدعيلج" في "إذاعة ثمانية"، أن مطار جازان الجديد قطع مراحل ممتازة وتجاوزت 40٪، ونتوقع أنه بنهاية 2023 يستكمل المطار وسيكون مطارًا مميزًا، وسيحدث نقلة نوعية للخدمات المقدمة.
وقال: "المهم فعلاً بحول الله نستطيع أن نفتتح المطار في نهاية هذا العام 2023".
وعن مصير مطار جازان القديم، أوضح رئيس الطيران المدني أن هناك نقاشًا مع عدة جهات عسكرية وغيرها ولا تزال الخيارات متاحة لاستخدامات أخرى.
وعن مطار أبها، أوضح رئيس الطيران المدني أن هناك توسعة مؤقتة وتحسينات داخل المطار لزيادة السعة إلى حوالي مليون مسافر، حتى يتم الانتهاء من مشروع التخصيص.
وعن مطار القنفذة الذي وُضع له حجر الأساس من قبل أمير منطقة مكة المكرمة في عام 2020 على أن ينتهي في عام 2023 ولم يبدأ إلى الآن، أوضح رئيس الطيران المدني أنه تم إعادة النظر في المطار لوجود مشروع يغطي جميع البحر الأحمر، وتم التريث إلى أن يتم إعادة تصميم مشاريع البحر الأحمر بالكامل.
وبخصوص ما يشاع عن تسليم أمن المطارات إلى شركة خاصة، أفاد رئيس الطيران المدني أن هناك توجهاً لتخصيص القطاع، مشيراً إلى أن كثيرًا من المهام في المطارات الآن تقوم بها عدة جهات أمنية كالقوات الجوية التي تقوم بحماية للمطارات من الخارج، وأمن الدولة التى تقوم بالحماية داخل المطارات، ووزارة الداخلية والجوازات والشرطة والمرور والجمارك، وهناك توجه لأن توحد الخدمات الأمنية، لاقتًا إلي أنه توجد شركات أمنية كثيرة في المملكة، وآخرها شركة سيف ولديهم إمكانيات كبيرة، ونحن نتحدث معهم اليوم عن خدمات الإطفاء في المطارات لأهميتها البالغة.
وكشف رئيس الطيران المدني عن وجود مشروع ودراسة لتحسين مستوى الأسواق الحرة في المطارات والموانئ.