أمن وأسواق وتخصيص وتريث.. تفاصيل عن مطارات المملكة يكشفها "الدعيلج"

وبخصوص ما يشاع عن تسليم أمن المطارات إلى شركة خاصة، أفاد رئيس الطيران المدني أن هناك توجهاً لتخصيص القطاع، مشيراً إلى أن كثيرًا من المهام في المطارات الآن تقوم بها عدة جهات أمنية كالقوات الجوية التي تقوم بحماية للمطارات من الخارج، وأمن الدولة التى تقوم بالحماية داخل المطارات، ووزارة الداخلية والجوازات والشرطة والمرور والجمارك، وهناك توجه لأن توحد الخدمات الأمنية، لاقتًا إلي أنه توجد شركات أمنية كثيرة في المملكة، وآخرها شركة سيف ولديهم إمكانيات كبيرة، ونحن نتحدث معهم اليوم عن خدمات الإطفاء في المطارات لأهميتها البالغة.