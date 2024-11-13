أمير المدينة ينقل تحيات القيادة لرجال حرس الحدود بالمنطقة واعتزازها بجهودهم وتضحياتهم

نقل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف -حفظهم الله-، إلى رجال الأمن في قطاع حرس الحدود بالمنطقة، واعتزاز القيادة بكل ما يقومون به من جهود وتضحيات كبيرة ومُقدَّرة.
وفي التفاصيل، أكد الأمير سلمان بن سلطان خلال زيارته إلى مقر قيادة حرس الحدود بالمنطقة، بحضور اللواء ماجد بن عبدالله بن عثيمين، أن حرس الحدود يُعَدُّ من أهم خطوط الدفاع الأولى في الحفاظ على سيادة الوطن وحفظ أمن المجتمع، مشيرًا إلى دور هذا القطاع الحيوي الذي يتقاطع بشكل كبير مع بقية القطاعات العسكرية التي يفخر ويعتز بها كل مواطن ومواطنة.
وأعرب أمير المدينة المنورة عن فخره بالمستوى العالي من الكفاءة والتجهيزات والاستعدادات التي شاهدها خلال زيارته إلى مقر قيادة حرس الحدود؛ وهو ما يدعو إلى الطمأنينة بأن هذه المهمة يقوم بها إخوة وأخوات على درجة عالية من التأهيل والتدريب والكفاءة، سائلاً الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.
وخلال زيارته مقر قيادة الحدود اطلع أمير المدينة على جانب من الآليات والتجهيزات الحديثة والمتطورة التي وفرتها الدولة لهذا القطاع؛ بما يُمكِّنهم من القيام بواجباتهم البطولية، وإحكام المراقبة والسيطرة على الحدود.
كما استمع الأمير سلمان بن سلطان إلى إيجاز عملياتي لمهام القيادة، وشاهد عرضًا مرئيًّا، يُصوِّر مهام وأعمال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة.