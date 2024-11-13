أمير المدينة ينقل تحيات القيادة لرجال حرس الحدود بالمنطقة واعتزازها بجهودهم وتضحياتهم

وفي التفاصيل، أكد الأمير سلمان بن سلطان خلال زيارته إلى مقر قيادة حرس الحدود بالمنطقة، بحضور اللواء ماجد بن عبدالله بن عثيمين، أن حرس الحدود يُعَدُّ من أهم خطوط الدفاع الأولى في الحفاظ على سيادة الوطن وحفظ أمن المجتمع، مشيرًا إلى دور هذا القطاع الحيوي الذي يتقاطع بشكل كبير مع بقية القطاعات العسكرية التي يفخر ويعتز بها كل مواطن ومواطنة.