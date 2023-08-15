بالأسماء.. تكليف عدد من القيادات للمنشآت التدريبية بالرياض للعام التدريبي الجاري

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قراراً بتكليف عدد من القيادات للمنشآت التدريبية بمنطقة الرياض للعام التدريبي 1445هـ.
وشملت القرارات كلاً من: الدكتور سلطان بن سفر الغامدي عميداً لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، وأحمد بن عبدالرحمن المساعد عميداً للكلية التقنية للبنين بالخرج، والمهندس ثامر بن عبدالله العتيبي عميداً للكلية التقنية للبنين بالمجمعة، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن النهاري عميداً للكلية التقنية للبنين بالقويعية، وأمل بنت علي النملة عميدة للكلية التقنية للبنات بالخرج، وخلود بنت مدله الحربي عميدة للكلية التقنية للبنات بالمجمعة.
كما تضمنت تكليف إلهام بنت علي الزهراني عميدة للكلية التقنية للبنات بوادي الدواسر، والمهندس عثمان بن عبد الرحمن الربيش مديراً للمعهد الصناعي الثانوي الأول بالرياض، والمهندس محمد بن مسلم المطيري مديراً للمعهد الصناعي الثانوي بالزلفي، وأخيراً عبدالله بن رجاء الدوسري مديراً للمعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج.