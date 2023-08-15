بالأسماء.. تكليف عدد من القيادات للمنشآت التدريبية بالرياض للعام التدريبي الجاري

وشملت القرارات كلاً من: الدكتور سلطان بن سفر الغامدي عميداً لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، وأحمد بن عبدالرحمن المساعد عميداً للكلية التقنية للبنين بالخرج، والمهندس ثامر بن عبدالله العتيبي عميداً للكلية التقنية للبنين بالمجمعة، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن النهاري عميداً للكلية التقنية للبنين بالقويعية، وأمل بنت علي النملة عميدة للكلية التقنية للبنات بالخرج، وخلود بنت مدله الحربي عميدة للكلية التقنية للبنات بالمجمعة.