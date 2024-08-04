وزارة الصناعة البحرينية تفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية، الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل".
ويهدف البرنامج، الذي يُعد إحدى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026" في البحرين، إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.
ويمكن للمنشآت السعودية، الراغبة في التسجيل في البرنامج على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني بمملكة البحرين عبر الرابط التالي: "https://service.moic.gov.bh/takamul".