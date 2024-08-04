وزارة الصناعة البحرينية تفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة

ويهدف البرنامج، الذي يُعد إحدى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026" في البحرين، إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.