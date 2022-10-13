استجابة لـ"سبق".. تجمع المدينة الصحي يحقّق في عدم توفر بنج للأسنان بمركز صحي القصواء

وأوضح "التجمع الصحي" أن ما ورد من شكوى هي محل تحقيق وتدقيق؛ إذ تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الأمر؛ لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء الفردية في حال تبين مصدرها، ومحاسبة أي مقصر يتوانى في أداء مهام عمله.