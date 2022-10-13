استجابة لـ"سبق".. تجمع المدينة الصحي يحقّق في عدم توفر بنج للأسنان بمركز صحي القصواء

شكل التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، لجنة عاجلة للتحقيق في شكاوى عدد من المواطنين بشأن عدم توفر بنج للأسنان في مركز صحي القصواء.
جاء ذلك بعدما تلقّت "سبق" تلك الشكاوى ونقلتها للتجمع الصحي بالمنطقة.
وقال "التجمع الصحي" في رد على تساؤلات "سبق" حول شكاوى المواطنين: إن تجمع المدينة المنورة الصحي يؤكّد سعيه الدائم للرقيّ بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها، بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة.
وأكّد حرصه على توفر الخدمة الصحية المطلوبة لجميع المراجعين، والتنويه إلى أن المادة المذكورة متوفرة في جميع عيادات الأسنان في المدينة المنورة بما فيها مركز صحي القصواء.
وأوضح "التجمع الصحي" أن ما ورد من شكوى هي محل تحقيق وتدقيق؛ إذ تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الأمر؛ لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء الفردية في حال تبين مصدرها، ومحاسبة أي مقصر يتوانى في أداء مهام عمله.