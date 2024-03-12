نفحات رمضان بالمسجد الحرام.. 42 درساً أسبوعياً لـ 13 من المشايخ والعلماء

وتقام الدروس في هذه الأوقات بعد صلوات (العصر، المغرب، العشاء)، وسوف تكون هناك أيضاً دروسٌ بعد صلاة التراويح وصلاة الفجر، وجميعها تُقام في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور الأرضي والدور الأول، ما عدا درساً واحداً يُقام في التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.