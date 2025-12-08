إنقاذ عين مريض في عملية طارئة دقيقة بمستشفى العيون بجدة

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى العيون بجدة، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ عين مريض تعرّض لإصابة بالغة، إثر اختراق مسمار معدني طوله 5 سنتيمترات لعينه، وذلك في عملية طارئة ودقيقة نُفذت خلال ساعات من وقوع الحادثة.
وأوضح التجمع أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ، وبادر الفريق الطبي بقيادة الدكتور سعيد الزهراني، استشاري جراحات القرنية وتصحيح النظر، بإجراء تدخل جراحي خلال أقل من 7 ساعات، حيث جرى استخراج الجسم الغريب ومعالجة الأنسجة المتضررة بدقة عالية، ما أسهم في الحفاظ على العين وتقليل مخاطر فقدان النظر أو حدوث مضاعفات.
وأشار إلى أن الحالة الصحية للمريض تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو الآن تحت المتابعة الطبية.
ويُعد هذا التدخل نموذجًا حيًّا لتطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي، الذي يضع "الفرد في مركز الرعاية" ويهدف لتوفير خدمات صحية متكاملة، تشمل الرعاية الوقائية والعاجلة والاختيارية ورعاية الأم والطفل، وفقًا للاحتياج.
ويتميز هذا النموذج بقدرته على تسهيل الوصول إلى الرعاية العاجلة بفعالية، وضمان جاهزية التجمعات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.
ويجسّد نجاح هذه العملية تحولًا ملموسًا في مستوى الخدمات الطبية، ويعكس فاعلية نموذج الرعاية الصحية السعودي في إنقاذ الأرواح والأعضاء من خلال رعاية عاجلة ومتخصصة، تُقدَّم في الوقت والمكان المناسبين.