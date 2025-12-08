إنقاذ عين مريض في عملية طارئة دقيقة بمستشفى العيون بجدة

وأوضح التجمع أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ، وبادر الفريق الطبي بقيادة الدكتور سعيد الزهراني، استشاري جراحات القرنية وتصحيح النظر، بإجراء تدخل جراحي خلال أقل من 7 ساعات، حيث جرى استخراج الجسم الغريب ومعالجة الأنسجة المتضررة بدقة عالية، ما أسهم في الحفاظ على العين وتقليل مخاطر فقدان النظر أو حدوث مضاعفات.