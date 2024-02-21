"رشا الخميس": رياضتنا تشهد نقلة تاريخية ونسعى دومًا إلى تطوير قدرات مواهبنا

أقام الاتحاد السعودي للملاكمة جلسة حوارية مع البطلة العالمية الأمريكية كلاريسا شيلدز الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين أدارتها نائبة رئيس اتحاد الملاكمة السعودي والعضو في الاتحاد الآسيوي للملاكمة رشا الخميس في العاصمة الرياض.
وأكدت البطلة الأولمبية الأمريكية كلاريسا شيلدز أن التحديات التي تواجه الرياضيين عالميًا كثيرة، والرياضي الناجح يجب أن يتعلم من الخبرات لتطوير مستواه حتى يصل إلى مراكز متقدمة إقليميًا وعالميًا، وتحقيق الإنجازات يحتاج إلى التطوير والاستماع لخبرات المدربين بشكل مستمر، والمحافظة على النظام الغذائي أمر مهم جدًا كي تحافظ على مستوى عالٍ من التركيز الذهني واللياقي، كذلك العزيمة والثقة بالنفس.
وعن نظرتها للرياضة السعودية وكيف ترى مستقبلها قالت: "أرى أنها قد تنجح وتنافس وذلك من خلال الاهتمام والتطوير المستمر، كذلك يجب أن يتدرب اللاعب بشكل مستمر وجاد إذا أراد الوصول إلى المنصات، أيضًا التركيز على الهدف هو أساس النجاح، ويجب أن تحب الرياضة وخصوصًا الموهبة التي تبدع في ممارستها كي تصل إلى الهدف والمحافظة على الوجود في طليعة الناجحين".
من جانب آخر أكدت رشا الخميس أن الرياضة السعودية تحظى بدعم لا محدود من قِبل القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وقالت: "الرياضة النسائية في المملكة تسعى دومًا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية، ومثل هذه اللقاءات ستكون بمثابة "قصص ملهمة" للرياضيين السعوديين الطامحين في مقارعة اللاعبين العالميين في القريب العاجل وتحقيق الإنجازات إقليميًا ودوليًا بشكل مستمر".
وأضافت: "نسعى دومًا إلى تطوير قدرات المواهب والنشء من أجل رفع العلم السعودي في المحافل العالمية حتى نصل إلى تحقيق الإنجازات في الأولمبياد قريبًا مواكبة للنهضة التاريخية التي تشهدها الرياضة السعودية في السنوات الأخيرة".