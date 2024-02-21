"رشا الخميس": رياضتنا تشهد نقلة تاريخية ونسعى دومًا إلى تطوير قدرات مواهبنا

وعن نظرتها للرياضة السعودية وكيف ترى مستقبلها قالت: "أرى أنها قد تنجح وتنافس وذلك من خلال الاهتمام والتطوير المستمر، كذلك يجب أن يتدرب اللاعب بشكل مستمر وجاد إذا أراد الوصول إلى المنصات، أيضًا التركيز على الهدف هو أساس النجاح، ويجب أن تحب الرياضة وخصوصًا الموهبة التي تبدع في ممارستها كي تصل إلى الهدف والمحافظة على الوجود في طليعة الناجحين".