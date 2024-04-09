"السديس" يُهنئ القيادة بنجاح خطة شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك

كما أعرب عن تهنئته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعل هذا البلد شامخًا مُنعَّمًا بالأمن والأمان، وأن يوفق القيادة الحكيمة لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، ويعيد رمضان أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.