"السديس" يُهنئ القيادة بنجاح خطة شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك
رفع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، باسمه واسم أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذني ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح خطة موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥هــ، وإتمام المعتمرين والزائرين نسهكم بسكينة وراحة وطمأنينة، في ظل تكامُل الخدمات والتنظيم من جميع الجهات المعنية.
كما أعرب عن تهنئته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعل هذا البلد شامخًا مُنعَّمًا بالأمن والأمان، وأن يوفق القيادة الحكيمة لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، ويعيد رمضان أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.