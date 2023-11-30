محليات

"دوريات الأمن" بمكة تطيح بشخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأحيل إلى جهة الاختصاص
"دوريات الأمن" بمكة تطيح بشخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكة المكرمة
دوريات الأمن
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org