"طيران ناس" يحتفل بتدشين أولى رحلاته الأسبوعية المباشرة بين الرياض وبودروم التركية

وعزز "طيران ناس" رحلاته الدولية خلال الفترة الماضية بشكل لافت، فسَيَّر رحلات مباشرة إلى كل من: (فيينا، سالزبورغ، براغ، سراييفو، تيرانا، صلالة، الغردقة، شرم الشيخ، تبليسي، باتومي، باكو، مونتينيغرو)؛ بهدف ربط العالم بالمملكة، ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات ‏حجز "طيران ناس"، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.