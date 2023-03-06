غدًا في الرياض.. انطلاق المنتدى الدولي للترفيه بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومنظمة IAAPA الدولية

تنطلق غدًا في العاصمة الرياض فعاليات المنتدى الدولي للترفيه، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع منظمة IAAPA الدولية خلال يومي 7 و8 مارس الحالي.
ويجمع المنتدى 45 متحدثًا من المختصين العالميين في مكان واحد؛ ليقدّموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة، ويثري خبرات العاملين فيها، ويتيح الفرصة للتعلم من صنّاع الترفيه والاستفادة منهم.
وتبدأ فعاليات المنتدى في اليوم الأول بعرض تقديمي عن الوجهات الترفيهية في المملكة، ثم لقاءات حول تصميم وإدارة عمليات الألعاب الضخمة، وحول فن العلاقات وخدمة زوار المناطق الترفيهية.
وينطلق ضمن فعاليات اليوم الأول أيضًا المعرض المصاحب الذي تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية؛ وذلك لعرض منتجاتها وخدماتها التي تلبي احتياجات صناعة الترفيه.
كما تشمل الفعاليات جلسة حوارية عن السلامة، وجلسة أخرى عن السوق المحوري ومشاريع الترفيه الكبرى بالمملكة.
ويشهد اليوم الثاني استمرار المعرض المصاحب، مع بقية اللقاءات والجلسات الحوارية، ومنها جلسة حول رأس المال البشري وكيفية إعداد الجيل القادم لصناعة الترفيه، وجلسة عن استراتيجية سلاسل الإمداد.
وتنظم الهيئة العامة للترفيه هذا المنتدى ضمن استمرارها في مبادراتها الترفيهية، وسعيها المستمر في تطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية؛ وتلبيةً للإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.
ويهدف المنتدى لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافة إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاح الفعاليات داخل المناطق الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم استراتيجياته من خلال التأهيل اللازم لقيادات فعالياته وبرامجه.