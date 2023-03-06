غدًا في الرياض.. انطلاق المنتدى الدولي للترفيه بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومنظمة IAAPA الدولية

ويجمع المنتدى 45 متحدثًا من المختصين العالميين في مكان واحد؛ ليقدّموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة، ويثري خبرات العاملين فيها، ويتيح الفرصة للتعلم من صنّاع الترفيه والاستفادة منهم.