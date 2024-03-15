"الجلاجل" و"الحقيل": التبرع السخي من خادم الحرمين وولي عهده يُجسِّد العطاء المتأصل في قيادتنا

وقال: إن التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يجسد العطاء المتأصل والسخاء الدائم والخير الممتد في قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ يأتي ذلك ضمن الخطى المباركة التي تنتهجها لدعم أوجُه الخير، وتعزيز التكاتف المجتمعي، بما يدعم المتعففين من عموم أفراد المجتمع والمستحقين في الجانب الصحي، وبما يعزز انتشار ثقافة التبرع، ويرسخ أواصر العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع.