"الجلاجل" و"الحقيل": التبرع السخي من خادم الحرمين وولي عهده يُجسِّد العطاء المتأصل في قيادتنا

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة "إحسان"، بمبلغ 70 مليون ريال، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لكل ما يعزز العمل الخيري.
وقال: إن التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يجسد العطاء المتأصل والسخاء الدائم والخير الممتد في قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ يأتي ذلك ضمن الخطى المباركة التي تنتهجها لدعم أوجُه الخير، وتعزيز التكاتف المجتمعي، بما يدعم المتعففين من عموم أفراد المجتمع والمستحقين في الجانب الصحي، وبما يعزز انتشار ثقافة التبرع، ويرسخ أواصر العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع.
ودعا الجلاجل منسوبي جهات القطاع الصحي وأبناء وبنات الوطن كافة للمشاركة الفاعلة في الحملة عبر المنصة الوطنية الموحدة "إحسان"؛ لما لها من إسهام مباشر في تعزيز التعاون، وبث روح التآزر، وتجذُّر العطاء في الأنفس تحت مظلة حكومة رشيدة دائمة السعي ليعيش أبناء وبنات الوطن في خير وعز وصحة وسلام.
كما رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ لتبرعهما السخي بمبلغ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة.
وأوضح معاليه أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة تأتي استمرارًا لما يوليانه -حفظهما الله- من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير، وفي إطار رعايتهما الدائمة لكل ما يعزز قيم الخير في شهر الإحسان والعطاء.
ونوه بالدعم غير المحدود الذي تجده المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" من سمو ولي العهد -حفظه الله- ضمن رعايته الدائمة لتطوير القطاع غير الربحي في السعودية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
وسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يكون هذا التبرع السخي حافزًا لمختلف شرائح المجتمع لتقديم تبرعاتهم عبر منصة إحسان للعمل الخيري.
فيما رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على تبرعهما السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".
وأكد سموه أن التبرع من القيادة الحكيمة دليل على الاهتمام والرعاية والدعم المتواصل لكل ما يبرز العمل الخيري؛ إذ أصبحت السعودية رائدة في مجال العمل الخيري وتنميته واستمراره، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والاستقرار.