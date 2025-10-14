الزي الوطني يزيّن أروقة معرض الصقور والصيد السعودي 2025 ويعكس روح الانتماء

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 مشهدًا وطنيًا لافتًا، حيث حرص عدد كبير من الزوار على ارتداء الزي السعودي الرسمي المتمثل في الثوب والشماغ والعقال، ما أضفى على أروقة المعرض طابعًا من الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وجسّد الحضور بالزي الوطني روح الانتماء والأصالة، إذ امتزجت هذه المظاهر مع فعاليات المعرض التي تحتفي بالموروث الثقافي والبيئي للمملكة، لتشكّل لوحة وطنية تعبّر عن عمق الارتباط بالتراث السعودي الأصيل.
ويُعد المعرض، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، من أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الثقافة والتراث والترفيه، وسط إقبال واسع من الزوار من مختلف مناطق المملكة وخارجها، تأكيدًا على مكانته كمنصة عالمية تُبرز هوية المملكة وتراثها العريق.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025، وشهد مشاركة محلية ودولية واسعة تعكس الاهتمام العالمي بالموروث السعودي العريق.