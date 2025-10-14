الزي الوطني يزيّن أروقة معرض الصقور والصيد السعودي 2025 ويعكس روح الانتماء

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 مشهدًا وطنيًا لافتًا، حيث حرص عدد كبير من الزوار على ارتداء الزي السعودي الرسمي المتمثل في الثوب والشماغ والعقال، ما أضفى على أروقة المعرض طابعًا من الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.