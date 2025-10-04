"تعليم الطائف" يكرّم معلميه ومعلماته برسائل تقدير لافتة في اليوم العالمي للمعلم 2025

في احتفالية لافتة تقديرًا لدورهم البارز، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالمعلمين والمعلمات، بالتعاون مع أمانة الطائف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2025 الذي جاء تحت شعار "إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية".
وجسدت الإدارة هذا التكريم من خلال بث رسائل تهنئة على الشاشات الإلكترونية المنتشرة في شوارع وميادين الطائف، إلى جانب حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي عبّرت عن الامتنان للمعلمين على جهودهم المستمرة في بناء المجتمع ونقل رسالة التعليم للأجيال.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في تصريح لـ"سبق"، أن هذا الاحتفاء يأتي انطلاقًا من الإيمان برسالة المعلم السامية وأثره المحوري في صناعة المستقبل وتحقيق النهضة التعليمية، مشددًا على أن دور المعلم ركيزة أساسية في إنجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما قدّم الدكتور الغامدي شكره وتقديره لأمين محافظة الطائف على دعمه وتعاونه المستمر في إنجاح هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس روح التكامل بين الجهات المختلفة في خدمة التعليم وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع.