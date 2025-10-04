"تعليم الطائف" يكرّم معلميه ومعلماته برسائل تقدير لافتة في اليوم العالمي للمعلم 2025

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في تصريح لـ"سبق"، أن هذا الاحتفاء يأتي انطلاقًا من الإيمان برسالة المعلم السامية وأثره المحوري في صناعة المستقبل وتحقيق النهضة التعليمية، مشددًا على أن دور المعلم ركيزة أساسية في إنجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030.