"أجرة وسائل النقل" و"سعر الدواء".. 21 مشروعاً تطرحها "استطلاع" للمقترحات

بدورها، قدّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 مشروعات، الأول: "تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء-الجزء الثاني: مواد العزل ومواد التكسية للمباني"، والثاني: مشروع "تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ"، والثالث؛ مشروع" تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق"، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية المشمولة في مجال هذه اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لهذه المنتجات وأجزائها، التي يجب على المورّدين الالتزام بها قبل وضعها في السوق، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائحها الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 29 يوليو 2024م، وبتاريخ 30 يوليو 2024م.