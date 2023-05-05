"الصحة" تؤكد ضرورة أخذ اللقاحات للراغبين في أداء الحج لهذا العام

وشددت "الصحة" على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي.