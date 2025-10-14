المملكة تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحول في قطاع التعدين خلال قمة فايننشال تايمز بلندن

وأوضح أن المملكة تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 281.3 مليار ريال (75 مليار دولار) بحلول عام 2030م، مدعومةً بـ نظام الاستثمار التعديني الذي عزز الشفافية في منح التراخيص، وفتح أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع أمام أعمال الاستكشاف، مع إتاحة بيانات جيولوجية تاريخية تمتد لأكثر من ثمانين عامًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين.