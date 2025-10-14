المملكة تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحول في قطاع التعدين خلال قمة فايننشال تايمز بلندن

استعرضت المملكة العربية السعودية رؤيتها الإستراتيجية للتحول في قطاع التعدين والمعادن، وخططها الطموحة لتعزيز مكانتها المتنامية كـ قوة صاعدة في صناعة التعدين العالمية، وذلك خلال مشاركتها في قمة فايننشال تايمز للمعادن والتعدين 2025، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء شركات وخبراء دوليين ناقشوا مستقبل أمن الموارد واستدامة سلاسل الإمداد ودور القطاع في التحول نحو الطاقة النظيفة.
وشارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن أعمال القمة، تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الموارد المعدنية وتنمية سلاسل القيمة المضافة.
وأكد البابطين أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من ثروتها المعدنية المقدّرة بـ 9.4 تريليونات ريال، لتصبح رافدًا إستراتيجيًا للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن تحويل الثروة الطبيعية إلى مورد مستدام يبدأ بالحوكمة والشفافية والتنظيم الفعّال.
وأضاف أن قطاع التعدين أصبح ركيزة رئيسة في التنمية الوطنية بفضل استقرار البيئة التشريعية وضمان الحقوق الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة والحوافز الحكومية، إضافة إلى الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة.
وأوضح أن المملكة تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 281.3 مليار ريال (75 مليار دولار) بحلول عام 2030م، مدعومةً بـ نظام الاستثمار التعديني الذي عزز الشفافية في منح التراخيص، وفتح أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع أمام أعمال الاستكشاف، مع إتاحة بيانات جيولوجية تاريخية تمتد لأكثر من ثمانين عامًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
كما أشار إلى برنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP) الذي يسهم في تسريع عمليات الاستكشاف وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وبيّن البابطين أن المملكة نجحت في بناء منظومة تعدين متكاملة تمتد من المنجم إلى السوق عبر أكثر من 40 مدينة صناعية، أبرزها رأس الخير ووعد الشمال، مدعومةً بـ بنية تحتية ولوجستية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع وجاذبيته الاستثمارية.
وأكد أهمية التعاون الدولي في دعم استدامة قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة أصبح منصة عالمية تربط الحكومات والمستثمرين ورواد الصناعة، وتُسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المسؤولة وتشجيع ممارسات التنمية المستدامة، حيث رسّخ المؤتمر مكانته كـ منبر مؤثر في صياغة أجندة المعادن العالمية ودفع الشراكات نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
واختتم البابطين كلمته بالتأكيد على أن المملكة تسعى إلى أن تكون الشريك العالمي الأبرز في التعدين المسؤول والمستدام، من خلال بناء قطاع يخلق القيمة للمستثمرين والمجتمعات والأجيال القادمة، مؤكدًا أن المملكة تمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانتها كوجهة تعدين موثوقة وشفافة ورائدة عالميًا.
وأشار إلى أن تقدم المملكة في قطاع التعدين حظي باعتراف دولي واسع، إذ حلّت في المرتبة (23) عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، كما جاءت في المرتبة الأولى عالميًا في الاستقرار السياسي، والخامسة في الاتفاقات الاجتماعية والاقتصادية، والسابعة في التنظيم البيئي.
وتستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، تحت شعار: "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"
وينظم المؤتمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين العالمية مثل:
BHP، Ivanhoe Mines، Rio Tinto، Ma’aden، Zijin، وBarrick Gold، مما يعكس مكانة المؤتمر كمنصة عالمية رائدة تجمع نخبة قطاع التعدين العالمي وتُجسد الدور الريادي للمملكة في قيادة مستقبل المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.