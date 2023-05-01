محليات

3 شروط.. "النمر": لا تشرب المياه المعبأة بلاستيكيًّا بعد تعرضها لحرارة السيارة

دعا لحفظها عند ٢٥ درجة داخل مكان جيد التهوية وقال: لا يزيد تخزينها على ١٢ شهرًا
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
سبق
سبق

‏‏‏دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى عدم شرب المياه المعبأة في علب بلاستيكية بعد تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة داخل السيارة؛ مُحَذرًا مما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاعلات كيميائية.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر": "لا تشرب المياه المعبأة في علب بلاستيكية عند تركها في السيارة وتعرضها لدرجة حرارة عالية"؛ مشيرًا إلى أنه "ينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة".

وعن صلاحيتها، قال: "يجب أن تُحفظ المياه المعبأة بلاستيكيًّا في درجة حرارة الغرفة (٢٥ درجة مئوية)، وفي مكان جيد التهوية، وألا يزيد تخزينها على ١٢ شهرًا".

الدكتور خالد النمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين
المياه المعبأة

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