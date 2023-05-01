3 شروط.. "النمر": لا تشرب المياه المعبأة بلاستيكيًّا بعد تعرضها لحرارة السيارة

‏‏‏دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى عدم شرب المياه المعبأة في علب بلاستيكية بعد تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة داخل السيارة؛ مُحَذرًا مما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاعلات كيميائية.