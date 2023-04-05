"نوبي" توقِّع اتفاقية شراكة مع "تيكر" و"فروتس 360" لتسهيل استخدام التقنية الحديثة

وقَّعت شركة دار كسب (نوبي)، المختصة بحلول التقنية المبتكرة للنظام المحاسبي المخصص للمطاعم والمقاهي، اتفاقية شراكة مع تيكر وشركة فروتس 360.
وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل عملية استخدام التقنية الحديثة وحلول التقنية المبتكرة في إدارة المطاعم، وتحليل البيانات، وطلبات التوصيل، وتمكين الأعمال من الحلول التقنية المتكاملة في إدارة المطاعم.
وقَّع الاتفاقية من جانب شركة دار كسب (نوبي) رئيس مجلس الإدارة خالد المضيان، والرئيس التنفيذي المهندس بدر الشمري، ومن جانب شركة تيكر الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله السعدي، ومن جانب شركة فروتس 360 الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بوخمسين.
ونجحت دار كسب (نوبي) منذ إطلاقها في إدارة أكثر من 900 عميل في قطاعَي المطاعم و المقاهي والقطاعات التجارية الأخرى كافة؛ إذ تم تأسيسها لتسهيل إدارة جميع احتياجات المؤسسات في نظام واحد (محاسبة / نقاط البيع / مشتريات / مبيعات / تصنيع / مخازن). وتتميز بسهولة الترابط مع الأنظمة والتطبيقات الخارجية، وتسعى إلى دعم وتطوير جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال ريادة الأعمال، وتتطلع إلى النمو المستقبلي من خلال عقد شراكات جديدة مع تطبيقات مختلفة.
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