"نوبي" توقِّع اتفاقية شراكة مع "تيكر" و"فروتس 360" لتسهيل استخدام التقنية الحديثة

ونجحت دار كسب (نوبي) منذ إطلاقها في إدارة أكثر من 900 عميل في قطاعَي المطاعم و المقاهي والقطاعات التجارية الأخرى كافة؛ إذ تم تأسيسها لتسهيل إدارة جميع احتياجات المؤسسات في نظام واحد (محاسبة / نقاط البيع / مشتريات / مبيعات / تصنيع / مخازن). وتتميز بسهولة الترابط مع الأنظمة والتطبيقات الخارجية، وتسعى إلى دعم وتطوير جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال ريادة الأعمال، وتتطلع إلى النمو المستقبلي من خلال عقد شراكات جديدة مع تطبيقات مختلفة.