"الغذاء والدواء" تحذّر من إذابة حليب الأم المجمّد بـ "الميكروويف": يُفقده بعض عناصره الغذائية

وأوصت بالتحقق من التاريخ الموجود على عبوة الحليب واستخدام العبوات ذات التاريخ الأقدم أولاً، ووضع الحليب المجمّد في وعاء من الماء الدافئ أو وضعه تحت الماء الدافئ الجاري، ووضعه في الثلاجة لمدة تراوح بين 4 و24 ساعة، مع تجنُّب إعادة تجميده مرة أخرى.