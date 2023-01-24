"مرور المدينة": إغلاق جزئي لطرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار

أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بعد تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وطريق الملك فيصل جزئياً بنهاية جسر الصافية إلى ما قبل نفق الملك فهد وطريق المطار من أمام البنك المركزي، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 23 يناير.