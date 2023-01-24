"مرور المدينة": إغلاق جزئي لطرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار

أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بعد تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وطريق الملك فيصل جزئياً بنهاية جسر الصافية إلى ما قبل نفق الملك فهد وطريق المطار من أمام البنك المركزي، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 23 يناير.
وأضافت إدارة مرور المدينة، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن ذلك يأتي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسة للمشروع، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 23 يناير.
وأهابت إدارة مرور المنطقة، بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
وتابعت، أن الراغبين في الوصول إلى المسجد النبوي يمكنهم التوجّه إليه عبر الطرق البديلة، وهي: طريق الملك فهد أو طريق سلطانة أو طريق أبو بكر الصديق "السلام"، أو طريق عمر بن الخطاب أو طريق الأمير عبدالمحسن.