تخصيص قرابة 5 آلاف وجبة إفطار صائم يوميًا في مداخل مكة المكرمة

وأوضح مدير البرامج والخدمات علاء القباص، أن الجمعية تبدأ في توزيع الوجبات بمداخل مكة المكرمة على المعتمرين والمصلين المتجهين إلى المسجد الحرام لأداء والمناسك والمغادرين إلى بلدانهم بعد الانتهاء من النسك أو زيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أذان المغرب بساعة؛ لتكون عونًا في رحلتهم وتغطي احتياجهم الغذائي في وجبة إفطار مكونة من 7 أصناف منوعة.