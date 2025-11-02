"911" يتلقى (2,851,057) اتصالًا خلال شهر أكتوبر الماضي ومنطقة الرياض تتصدر

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية (2,851,057) اتصالًا خلال شهر أكتوبر من عام 2025، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.